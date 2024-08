Co kostiumy mówią o bohaterach Motocyklistów? Żadna kurtka się nie powtórzyła

fot. Kyle Kaplan // Focus Features

Reklama

Kostiumografka Motocyklistów, Erin Benach, opowiedziała o procesie tworzenia kostiumów do produkcji Jeffa Nicholsa. Okazało się to być niełatwym zadaniem do wykonania. Znalezienie odpowiednich materiałów było czasochłonne i niełatwe. Współczesna skóra różni się od tej z ubiegłego wieku. Poza tym żadna kurtka nie była taka sama - wszystkie były wyjątkowe na swój sposób.

Erin Benach powiedziała:

Musiałam sprawić, żeby kurtki same w sobie były postaciami. Musiałam sprawić, żeby wyglądały na znoszone - tak jakby ktoś w nich żył od dawna. Johnny Toma Hardy'ego jest bardziej z lat 50. Chciałam to podkreślić. Stworzyłam tą kurtkę sylwetkę, która różniła się od pozostałych. Z kolei Benny Austina Butlera jest beztroski i nonszalancki, więc wszystko musiało wyglądać na takie. Był bardzo brudny, a każdy skrawek brudu to nasza farba. Wszystko było bardzo intencjonalne.

Motocykliści

Motocykliści - fabuła, premiera

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Motocykliści - film trafi 9 sierpnia 2024 roku do polskich kin.