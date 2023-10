Motorola zabiera nas w przyszłości elastycznych ekranów

fot. Motorola

Innowacje te imponują fascynującymi funkcjami, a jednocześnie wyznaczają zupełnie nowy poziom możliwości w konstrukcji urządzeń z elastycznym ekranem.

Motorola już od wielu lat jest pionierem, jeśli chodzi o innowacje i nieustannie wprowadza do swoich urządzeń przydatne oraz przemyślane funkcje. Zaprezentowane na Lenovo Tech World’23 rozwiązania obejmują m.in.: zaawansowanego asystenta osobistego jak i generowanie spersonalizowanych motywów z wykorzystaniem AI. Elementy wykorzystujące sztuczną inteligencję usprawniają aparat, zarządzają baterią oraz są odpowiedzialne za generowanie obrazu. AI pełni rolę zarówno osobistego asystenta, jak i usprawnia wykonywanie codziennych zadań — poprawia wydajność urządzeń, oferując ich użytkownikom zupełnie nowe doświadczenia oraz możliwości.

Adaptacyjny wyświetlacz, który dostosowuje się do potrzeb użytkownika

Zaprezentowane podczas Lenovo Tech World’23 nowe urządzenie koncepcyjne firmy Motorola wyposażone jest w elastyczny ekran pOLED o rozdzielczości FHD+. Urządzenie można zaginać oraz nadawać mu różne kształty – stąd idea adaptacyjnego wyświetlacza. Stanowi ono rozwinięcie innowacji w zakresie ekranu oraz rozwiązań mechanicznych stosowanych dotychczas w składanych oraz zwijanych urządzeniach, zarówno smartfonach jak i komputerach osobistych.

Z koncepcyjnego urządzenia można korzystać tak samo jak ze standardowego telefonu z Androidem (gdy leży na płasko), ale można go też wygiąć. Wyświetlacz ma przekątną 6,9”, ale po ustawieniu w pionowej pozycji użytkownik ma do dyspozycji ekran o przekątnej 4,6”. Zamiast wkładać je do kieszeni, można je owinąć wokół nadgarstka, aby korzystać z niego w drodze – daje to podobne doświadczenia jak korzystanie z zewnętrznego ekranu w składanym smartfonie razr 40 ultra.

Nowe koncepcje AI ze stajni Motorola

Motorola zdaje sobie sprawę ze znaczenia personalizacji smartfonów i nieustannie bada, jak można w tym celu wykorzystać sztuczną inteligencję. Opracowany przez firmę Motorola generatywny model AI jest w stanie lokalnie działać na urządzeniu, dając użytkownikom możliwość dostosowania smartfonu do ich osobistego stylu. Mogą oni przykładowo przesłać lub zrobić zdjęcie swojej odzieży, a następnie wygenerować z pomocą sztucznej inteligencji obrazy (tapetę ekranową), które pozwolą spersonalizować urządzenie.

fot. Motorola

MotoAI

Lenovo opracowuje również asystenta osobistego do komputerów i smartfonów. Jest to model sztucznej inteligencji, który nigdy nie przestaje się uczyć i potrafi dostosować się do oczekiwań użytkowników – może między innymi pomóc w ochronie prywatności. Model dostosowuje się do wzorców i sposobu użytkowania urządzenia, a jego baza wiedzy obejmuje zarówno język naturalny, jak i tekst pisany.

Koncepcja MotoAI to innowacyjne podejście do najnowszych trendów w rozwoju sztucznej inteligencji, które korzystają z dużych modeli językowych (LLM). Użytkownicy mogą poprosić osobistego asystenta MotoAI o odpowiedzi na pytania, napisanie wiadomości, zaplanowanie dnia i wykonanie wielu innych zadań. Większość modeli LLM działa w chmurze, ale MotoAI może przetwarzać dane lokalnie w urządzeniu – zapewnia to lepszą kontrolę nad poufnością danych. Wbudowana baza wiedzy MotoAI wykorzystuje wzorce użytkowania i preferencje użytkowników do dynamicznego, spersonalizowanego oraz bardziej praktycznego działania.

2.0 Mobile Doc Scan

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na skanowanie dokumentów w czasie rzeczywistym Motorola wprowadziła model koncepcyjny AI, który w jeszcze doskonalszy sposób sięga po możliwości dostępne obecnie w oprogramowaniu aparatów fotograficznych. Pozwala to na poprawę jakości obrazu przez minimalizację zagięć i cieni. Dzięki temu dokumenty oraz obrazy wyglądają ostro i wyraźnie.

fot. Motorola

Streszczanie tekstów z pomocą AI

Motorola chce również pomagać użytkownikom w zwiększaniu produktywności dzięki różnym aplikacjom i rozwiązaniom. Funkcja streszczania tekstów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji analizuje długie czaty, e-maile lub raporty, kondensując je do kluczowych przekazów. Tak przygotowane notatki są dużo łatwiejsze do przyswojenia oraz zapamiętania.

Maskowanie poufnych treści

Funkcja maskowania poufnych treści wykorzystuje AI do ochrony informacji oraz prywatności użytkownika dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu obszarów zawierających zdjęcia profilowe oraz imiona i nazwiska w postach z mediów społecznościowych. Wrażliwe dane są automatycznie zamazywane.

Spojrzenie w przyszłość

Podczas Lenovo Tech World’23 Motorola zaprezentowała cztery koncepcyjne rozwiązania AI, które mają szanse zmienić sposoby korzystania z urządzeń przez użytkowników. Świadczą o tym zarówno generowane przez AI tapety, które ożywiają ekran urządzenia, zaawansowane funkcje ochrony prywatności z AI, które maskują poufne informacje, jak i magiczna zmiana pomiętych paragonów w czytelne dokumenty. Co więcej, umożliwiając bezproblemowe streszczanie notatek, e-maili oraz czatów, Motorola realizuje swoją misję dostarczania innowacyjnych, dostępnych wszędzie rozwiązań, które sprzyjają mobilności, przenośności i poprawieniu komfortu korzystania ze smartfonów.