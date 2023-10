„Odkryj ocean możliwości” ze smartfonem motorola edge 40 neo

fot. Motorola

Kampania „Odkryj ocean możliwości” jest związana z promocją smartfona motorola edge 40 neo. Zobaczymy w niej dwie nowe ambasadorki oraz nowego ambasadora marki Motorola. Wyjątkowe osobistości ze świata popkultury, które z determinacją realizują swoje marzenia oraz potrafią inspirować, będą przekonywać młodych ludzi do uwierzenia w siebie. Kampania w pierwszej kolejności ma natchnąć odbiorców do odkrywania pokładów tego, co kryje się w każdym z nas – odwagi, determinacji w osiąganiu celów oraz walki o spełnienie (nie tylko własnych) marzeń.

fot. Motorola

Ambasadorzy będą zachęcać młodych ludzi do zgłębienia samego siebie oraz tego, aby się nie bać zarówno dobrych, jak i tych mniej pozytywnych stron swojej osobowości. Mają swoje własne hasła, dostosowane do cech charakteru oraz definiujące ich kolory z palety Motorola i Pantone. Razem z nimi, każdy może odkryć ocean swoich możliwości.

Odważ się z Krzysztofem Zalewskim

Krzysztof jest wokalistą, który przez lata pracował na to, aby zbudować swoją muzyczną karierę i znaleźć się w miejscu, w którym jest obecnie. Jako indywidualista nieustanie zachęca ludzi do wyrażania swojej opinii, podążania własną drogą oraz bycia odpornym na nieuzasadnioną krytykę. Zalewski jest również kompozytorem i utalentowanym multiinstrumentalistą, który uważa scenę za swój żywioł – na żywo wielokrotnie pojawiał się na Open’erze, Pol’and’Rock czy Męskim Graniu. Na scenie występował razem m.in.: z Kortezem oraz Dawidem Podsiadło. Jako ambasador marki Motorola Krzysztof będzie identyfikował się z kolorem niebieskim (Caneel Bay) smartfona motorola edge 40 neo. Jego hasłem jest „Odważ się”.

fot. Motorola

Naprawdę wierzę w to, że jeśli odważysz się zrobić pierwszy krok z czystym sercem i z dobrą, czystą intencją, to wszechświat pomoże Ci w realizacji Twoich planów.

fot. Motorola

Odkryj siebie z Olą Adamską

– Krzysztof Zalewski

Ola jest osobą bardzo uduchowioną – aktorką znaną m.in.: z seriali Skazana oraz Królestwo kobiet. Inspiruje innych do wsłuchiwania się w swój własny głos i poszerzania w ten sposób horyzontów.

fot. Motorola

Dla Oli jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest słuchanie swojego wnętrza, poznawanie i pokochanie siebie – tak postrzega drogę do szczęścia. W ramach kampanii Olę będzie można zobaczyć z miętowym (Soothing Sea) kolorem modelu edge 40 neo. Jej hasłem jest „Odkryj siebie”.

fot. Motorola

Tylko zaglądając w głąb siebie, możesz odkryć kim naprawdę jesteś. Odważ się na chwile ciszy. Oddychaj. Kreuj. Czerp z życia. Ty – to ocean możliwości.

fot. Motorola

Zaryzykuj z Kasią „Kasix” Paciorek

– Ola Adamska

W zdominowanym przez męski pierwiastek świecie gamingu Kasia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet. Twierdzi, że to właśnie dzięki odwadze i zdolności do podejmowania ryzyka mogła wybić się jako streamerka. Kasix znana jest z tego, że streamując inspiruje innych do działania i nie daje się wrzucić w utarte schematy, ani łatwo zdefiniować – jest jednym z wyraźniejszych w gamingu głosów generacji Z. W kampanii „Odkryj ocean możliwości” Kasix reprezentuje determinację oraz mocny, indywidualny styl – identyfikuje się z czarnym kolorem (Black Beauty) najnowszego smartfona marki Motorola. Jej hasłem jest „Zaryzykuj”.

fot. Motorola

Wchodziłam jako kobieta do męskiego świata. Odwaga jest moim przewodnikiem w życiu – dzięki niej nie boję się próbować ani ryzykować. Dzięki emocjom mogę być sobą.

fot. Motorola

– Kasia „Kasix” Paciorek

Kampanii „Odkryj ocean możliwości” akompaniują trzy aranżacje utworu „Zabawa” Krzysztofa Zalewskiego przygotowane przez kompozytora Wojciecha Urbańskiego. Są one spersonalizowane i dopasowane do historii każdego z ambasadorów – można je obejrzeć w promującym kampanię filmie wideo.

Z kolei za zdjęcia artystów odpowiada Łukasz Dziewic, fotograf, który sam jest ambasadorem marki Motorola.