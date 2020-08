Może pora z tym skończyć - zwiastun nowego filmu Charliego Kaufmana. Łukasz Żal operatorem

Netflix

Może pora z tym skończyć to film w reżyserii nagrodzonego Oscarem Charliego Kaufmana (Zakochany bez pamięci) na podstawie popularnej powieści Iaina Reida, który już we wrześniu zadebiutuje na platformie Netflix. Za zdjęcia odpowiada dwukrotnie nominowany do Oscara (Ida w 2015 r. i Zimna wojna w 2019 r.) Łukasz Żal.

Film opowie o młodej kobiecie (Jessie Buckley), która mimo wątpliwości co do swojego związku wyjeżdża ze swoim nowym chłopakiem (Jesse Plemons) na jego rodzinną farmę, na której zostaje uwięziona z powodu śnieżycy w towarzystwie matki (Toni Collette) i ojca (David Thewlis) Jake’a. Pobyt ten sprawia, że kobieta zaczyna kwestionować wszystko, co dotąd sądziła na temat siebie, swojego chłopaka i wielu innych rzeczy.

Zwiastun zobaczycie poniżej:

A tak prezentuje się plakat: