Ms. Marvel - 6 usuniętych scen do obejrzenia na Disney+

Ms. Marvel to serial o nastoletniej fance superbohaterów, Kamali Khan (Iman Vellani), która pewnego dnia sama otrzymuje moce. Produkcja zadebiutowała 8 czerwca 2022 roku. Rok później Marvel Studios podzieliło się sześcioma scenami, które nie pojawiły się w serialu, co daje widzom nowe spojrzenie na niektóre wątki.

Jak można się spodziewać, każda z sześciu scen przedstawia Kamalę podczas jej przygód w serialu, w tym konflikt z rodziną i przyjaciółmi oraz nikczemnych Clan Destine. Wszystkie klipy są do obejrzenia na stronie serialu w serwisie Disney+ w zakładce "Dodatki".

Ms. Marvel pojawi się w nadchodzącym filmie Marvels, wraz z Carol Danvers (Brie Larson) i Monicą Rambeu (Teyonah Parris). Według członka obsady filmu, Samuel L. Jackson, wszystkie trzy postacie będą miały miano Kapitan Marvel.

- Po, przechodzę do Marvels, gdzie masz trzech różnych ludzi będących Kapitan Marvel. Jest Brie, czarnoskóra Kapitan Marvel i muzułmańska Kapitan Marvel. Więc, pracują nad uniwersum, które jest niewykluczające. Nawet Shang-Chi i wszystkie te rzeczy, które się tam dzieją. I... kim do cholery będzie Bad Bunny? W końcu jest we wszechświecie Marvela. Kto to jest? Kim on będzie?