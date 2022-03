Ms. Marvel - aktorka dziękuje fanom i chwyta ich za serce. Jest nowy opis fabuły serialu MCU

Ms. Marvel to wprowadzenie całkowicie nowej superbohaterki do MCU, której geneza zostanie opowiedziana w tym serialu. W tytułową rolę wciela się debiutantka Iman Vellani, która prywatnie jest wielką fanką MCU, tak jak jej postać Kamali Khan jest wielką fanką Avengers, na czele z Kapitan Marvel. Do sieci trafiło wideo, w którym wyraźnie poruszona aktorka dziękuje fanom za pozytywne reakcje. Jednocześnie możemy dostrzec, ze Iman ma na ręce... rękawice Thanosa.

Ms. Marvel - reakcja na zwiastun

Ms. Marvel - o czym serial?

Wraz z nowym zwiastun opublikowano rozbudowany opis fabuły serialu MCU.

Bohaterką jest Kamala Khan, Amerykanka i muzułmanka, która dorasta w Jersey City. Jest fanatyczną fanką gier, oddaną twórczynią fan-fików i mega fanką superbohaterów. Do tego ma wybujałą wyobraźnie - zwłaszcza w kwestii swojej idolki Kapitan Marvel. Kamala czuje, że nie pasuje do ludzi w szkole, a nawet w domu. To zmienia się, gdy otrzymuje supermoce, jak bohaterowie, których podziwiała. Życie jest lepsze z supermocami, prawda?

W obsadzie są także Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer oraz Nimra Bucha.

Ms. Marvel - premiera 8 czerwca 2022 roku w Disney+. Superbohaterka potem pojawi się w kinie w filmie MCU The Marvels.

