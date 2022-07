Ms. Marvel - co za dużo, to niezdrowo. Kevin Feige kazał nie nadużywać komiksowej animacji

fot. Disney+

Ms. Marvel to serial na Disney+ o młodej superbohaterce Kamali Khan. Jednym z najbardziej chwalonych aspektów produkcji jest strona wizualna, przywodząca na myśl Spider-Man: Into the Spider-Verse. Wykorzystanie komiksowej grafiki pomogło między innymi w podkreśleniu bogatej wyobraźni nastolatki. Niektórzy fani byli jednak zdania, że z każdym odcinkiem tych "smaczków" robiło się coraz mniej i powróciły dopiero w wielkim finale.

Okazuje się, że prezes Marvel Studios Kevin Feige mógł mieć z tym coś wspólnego.

Kevin Feige o komiksowej animacji w Ms. Marvel

W wywiadzie z portalem Collider reżyserzy El Arbi i Bilall Fallah wypowiedzieli się na temat strony wizualnej Ms. Marvel. Twórcy stwierdzili, że gdy wybuchła pandemia i zostali przydzieleni do projektu, Kevin Feige chciał by zrobili pierwszy i ostatni odcinek, ponieważ stwierdził, że dzięki temu stworzą styl wizualny całości. Gdy pokazali mu efekty swojej pracy, był zachwycony, jednak ostrzegł ich, żeby nie przesadzili i nie nadużywali komiksowych efektów graficznych, tylko pozostali wierni bohaterom.

Wtedy przedstawiliśmy wyniki pracy Kevinowi Feige, który powiedział: „Tak, podoba mi się. Kocham to. Tylko nie przesadzajcie. Nie dodawajcie tego za dużo i pozostańcie wierni bohaterom". W ten sposób ożywiliśmy animację w serialu.

Komiksowe efekty Ms. Marvel nie były w scenariuszu

Styl wizualny Ms. Marvel został zainspirowany przez wspomnianą animację o pajączku i film Scott Pilgrim kontra świat Edgara Wrighta. El Arbi i Bilall Fallah są fanami komiksowej estetyki i chcieli przez nią pokazać bogatą wyobraźnię Kamali Khan. Za to w rozmowie z IndieWire duet stwierdził, że animacja miała na celu stworzenie wyraźnego podziały pomiędzy światem fantazji nastolatki a normalnością jej codziennego życia.

Warto też przypomnieć, że animacja nie była częścią scenariusza, tylko pomysłem reżyserów.

