Ms. Marvel - oskarżenia o orientalizm: twórca broni dżinów. Alternatywny kostium Kamali

Ms. Marvel to ciekawy przypadek. Jest najrzadziej oglądanym serialem MCU na platformie Disney+, a jednocześnie najwyżej ocenianym przez krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Fani nie tylko skrytykowali zmienione moce Kamali Khan w stosunku do komiksów, ale także cały wątek dżinów. Padły oskarżenia, że od antagonistów czuć orientalizmem. Scenarzystka postanowiła stanąć w ich obronie.

Podczas wywiadu z Inverse, główna scenarzystka Ms. Marvel, Bisha K. Ali, zaadresowała obawy związane z włączeniem dżinów do MCU.

Warto przypomnieć, że orientalizm często jest definiowany jako stereotypowe przedstawienie Azji, w szczególności Bliskiego Wschodu, w sposób uważany za ucieleśnienie kolonialnej postawy. I właśnie w tym kontekście był komentowany udział dżinów w serialu. Część muzułmańskich fanów twierdziła również, że takie przedstawienie pochodzenia bohaterki narusza Koran, w którym zabrania się kultu dżinów.

To właśnie to, co jest takie trudne. Przez orientalistyczne tropy, nasze opowiadanie historii jest ograniczone tym, co zrobili ludzie przed nami. To obusieczny miecz takiego serialu. Ale jeśli ktokolwiek powinien mieć szansę, by to "zepsuć", to właśnie my.

Takie elementy to pola minowe. Musimy być ostrożni. Ale możemy opowiedzieć historię z naszej społeczności, ponieważ jesteśmy twórcami pochodzącymi z niej. Wierzę, że nic nie powinno być dla nas niedostępne, ponieważ podchodzimy do tego z szacunkiem i honorem. Może powinniśmy opisać to bardziej szczegółowo, ale w 4. odcinku Walid mówi Kamali: "gdyby pojawił się Thor, także nazwano by go dżinem". Tak właśnie mówimy.

Podkreśla też, że Kamala nie widzi swoich mocy jako daru, ponieważ sprowadzają organy ścigania na meczet i niszczą ślub jej brata.

Karla Ortiz, artystka z Marvel Studios, podzieliła się na Twitterze wczesnymi projektami superbohaterskiego kostiumu Kamali Khan, który ostatecznie nie zostały użyte w serialu.

