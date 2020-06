MTV's Movie and TV Awards - wręczenie nagród przesunięte ze względu na pandemię

MTV

Pandemia COVID-19 wciąż wywiera wpływ na branżę rozrywkową, a wytyczne dotyczące dystansu społecznego wykluczają duże imprezy i eventy. Podczas gdy ograniczenia są stopniowo łagodzone, wciąż jesteśmy daleko od normy.

Variety poinformowało, że tegoroczne rozdanie MTV Movie & TV Awards zostanie całkowicie przełożone. Konkretna data wręczenia nagród nie została oficjalnie ustalona, choć impreza odbywa się zwykle o tej porze roku. Zeszłoroczne wydarzenie, które poprowadził Zachary Levi, miało emisję 17 czerwca.

Według raportu istnieje szansa na wręczenie nagród jeszcze w 2020 roku - w zależności od tego, czy branża rozrywkowa będzie mogła rozwinąć skrzydła. Jeśli tak się nie stanie (a trzeba się z tym liczyć), będzie to pierwszy raz od 1992 roku, gdy impreza ominie dany rok.

The MTV Movie & TV Awards - wcześniej znane po prostu jako MTV Movie Awards (aż do 2017 roku) - były jednymi z pionierów w sferze nagród rozrywkowych. Podobno MTV już rozważa pomysł, aby kultowe nagrody Music Video Awards zostały rozdane we wrześniu w Barclays Center w Brooklynie.