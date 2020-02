Mulan - wątek romantyczny nie będzie obecny? Zobacz kulisy scen walk

Wiemy, że aktorska wersja Mulan to nie jest remake filmu animowanego w skali 1:1, bo choć jest on częściową inspiracją, twórcy bardziej opierają się na Balladzie o Mulan, czyli chińskim oryginale.

Fani animowanej Mulan wiedzą, że była tam historia miłosna pomiędzy bohaterką, a kapitanem Li Shangiem. Nie zobaczymy tego w nowej wersji, ponieważ postać Li Shanga w ogóle się nie pojawi. Jak tłumaczy producent Jason Reed, obecna społeczna sytuacja jak ruch #MeToo zmotywowała ich, aby tego wątku nie przenosić z animowanej wersji. Pamiętajmy też, że w Balladzie o Mulan nie było żadnego wątku romantycznego, gdyż był to dodatek Disneya do animacji.

- Rozbiliśmy Li Shanga na dwie postacie. Jedną został dowódca Tung (Donnie Yen), który pełni rolę jej przybranego ojca i mentora. Drugą jest Honghui (Yoson An), który jest takim samym żołnierzem, jak Mulan w tym samym oddziale. W czasach ruchu #MeToo wprowadzenie dowódcy, który jednocześnie jest obiektem uczuć bohaterki wydało się bardzo niekomfortowe i uznaliśmy, że jest to niestosowne.

Czy to oznacza, że wątek romantyczny został całkowicie wycięty? Z wywiadów wynika, że nie, ale wyraźnie odgrywa on marginalne znaczenie. The Hollywood Reporter informuje tylko o jednej scenie pocałunku pomiędzy Mulan z Honghuiem, która musiała zostać wycięta z wersji na rynek chiński, bo cenzorzy uznali, że nie jest to stosowne dla chińskiego odbiorcy. Jest to jeden krótki moment w filmie, gdy Mulan i Chen Honghui stoją na moście przed rozdzieleniem się na wyprawie, więc w jakimś stopniu jest to jedynie pocałunek na pożegnanie.

Wygląda na to, że Mulan nie tylko nie będzie musicalem, nie będzie mieć Mushu (wycięto go, ponieważ Chińczycy uznawali po animacji, że to kpienie z ich kultury), ale nie będzie również romansem. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z zapowiedziami przede wszystkim będzie to wojenny film przygodowy.

Mulan - premiera w marcu 2020 roku.