Multikino - lipiec w kinie. Co obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Lipiec nie rozpieszcza pogodą, ale dystrybutorzy dają alternatywy w postaci wartych uwagi filmów na ekranach kin. Miesiąc rozpoczął się od mocnego uderzenia, czyli prawdziwego Wejścia Smoka - Minionki: Wejście Gru. Animacja zebrała fantastyczne recenzje i w zaledwie tydzień od premiery zanotowało ponad milion widzów w polskich kinach.

W kolejnej części jednej z najpopularniejszych animowanych serii widzowie poznają historię o tym, jak złoczyńca nr 1 na świecie poznał Minionki, a potem stworzył najbardziej nikczemną ekipę. Mierzył się z najbardziej niebezpiecznymi przestępcami świata. Na długo przed tym, jak został panem zła, Gru jest zaledwie 12-letnim chłopcem mieszkającym na przedmieściach , pracującym w swojej piwnicy nad planem przejęcia władzy nad światem. Długo jednak nie odnosi żadnego znaczącego sukcesu. Kiedy spotyka Minionki, w tym Kevina, Stuarta, Boba oraz Otto łączy z nimi swoje siły. Razem budują pierwszą kryjówkę, projektują niezwykła broń i w końcu wykonują pierwsze misje.

8 lipca króluje MCU, czyli premiera widowiska Thor: miłość i grom. Chris Hemsworth jako bóg piorunów i Natalie Portman w zaskakującej roli Potężnej Thor. Do tego Christian Bale jako Gorr, rzeźnik bogów, czyli nowy, przerażający złoczyńca. Bohaterowie razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty rzeźnika bogów i powstrzymać go, nim będzie za późno. Przeczytajcie naszą recenzję, by wiedzieć, że warto obejrzeć.

6 lipca do kin wszedł też Ennio w reżyserii Giuseppe Tornatore, czyli poruszający dokument o Ennio Morricone. Widzom będą w niej towarzyszyli wspominający go artyści i reżyserzy, tacy jak Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood, Bruce Springsteen, Quentin Tarantino, John Williams czy Wong Kar Wai, ale przede wszystkim wtórowała będzie niezapomniana filmowa muzyka Mistrza. W końcu, historia jego życia to historia kina.

Na chwilę, na zawsze to nowa propozycja polskich twórców. W nim też popularny aktor i muzyk, którego płyty królują na listach sprzedaży, a teledyski na YouTube zebrały już ponad 200 mln odtworzeń, wciela się w byłego rockmana, który po skończonej karierze pomaga młodym ludziom na zakręcie życia. Co stanie się, gdy los zwiąże go z przebojową wokalistką, znaną z wielkiego talentu, ale też buntowniczego stylu życia? Czy dwie, tak bardzo różne osoby, może połączyć coś więcej niż muzyka? O tym widzowie przekonają się już niebawem. Premiera 15 lipca.

Natomiast 29 lipca nowa propozycje dla fanów superbohaterów, czyli animacja DC Liga Super-Pets.W filmie superpies Krypto i Superman są nierozłącznymi przyjaciółmi o tych samych supermocach. Ramię w ramię zwalczają przestępczość w Metropolis. Superman, razem z resztą Ligi Sprawiedliwości, zostaje jednak uprowadzony. Krypto musi przekonać naprędce zebraną grupę zwierzaków ze schroniska – Asa Bat-psa, świnkę zwisłobrzuchą PB, żółwia Mertona i wiewiórkę Chipa – do zapanowania nad własnymi, dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów

