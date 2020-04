Myst - scenarzysta serialowej adaptacji kultowej gry wybrany. Prace nad nowym uniwersum trwają

O adaptacji gier z serii Myst mówi się od lat. W końcu projekt wydaje się bliski zrealizowania - zyskał właśnie scenarzystę. Do pracy nad tekstem Village Roadshow Entertainment Group zatrudniło Ashleya Edwarda Millera, odpowiedzialnego za scenariusze do X-Men: Pierwsza klasa i serialu Terminator: Kroniki Sary Connor.

Firma produkcyjna pragnie zgłębić bogatą mitologię franczyzy, aby stworzyć wieloplatformową markę w kinie i telewizji. Szykuje się nowe uniwersum, na które będą składać się filmy, seriale i inne projekty multimedialne, a pomocą przy pracach mają służyć współtwórcy gier, bracia Millerowie, a także Issak Testerman i Yale Rice z Delve Media.

Myst został wydany po raz pierwszy w 1993 roku przez Cyan Productions, firmę zajmującą się tworzeniem gier wideo, założoną przez braci Miller w 1987 roku. Pierwsza odsłona sprzedała się w ponad 6 milionach egzemplarzy, co czyniło ją najlepiej sprzedającą się grą na PC do czasu premiery The Sims w 2002 roku. Główna fabuła podąża za Atrusem, wnukiem kobiety imieniem Anna, który rozpoczyna swoją wielką przygodę, gdy odkrywa tajemniczą cywilizację, D'ni w jaskini głęboko pod pustynią Nowego Meksyku. D'ni posiadają unikalną zdolność do pisania książek, które łączą odległe światy, co służy jako katalizator gier i powieści Myst. Tak gracz trafia na tytułową wyspę, na której przeżywa przygody, wpływając na jej losy. Gra doczekała się kilku kontynuacji, serii książek oraz komiksów