Na jakim etapie prac znajduje się Anthem 2.0? Twórcy odpowiadają

Anthem od BioWare to produkcja, którą raczej wspomina się gorzej, jak lepiej. Oczywiście są osoby, którym gra w pierwotnej formie przypadła do gustu, ale zdecydowana większość nie jest zadowolona z tego tytułu. BioWare jednak się nie poddaje i stopniowo naprawia grę. Zmiany jednak mają pójść o krok dalej. W lutym zapowiedziano Anthem 2.0 czyli tę samą grę po licznych poprawkach i zmianach, które mają jej wyjść na lepsze. Wygląda jednak na to, że trzeba będzie na to poczekać dość długo.

Anthem 2.0 znajduje się bowiem dopiero w fazie projektowania i nad zmianami oraz nowościami pracuje stosunkowo niewielki zespół deweloperski, na który składa się około 30 osób. Twórcy tłumaczą jednak, że wyjdzie to projektowi na dobre.

Tak, zespół jest niewielki, ale chodzi o to, aby wrócić do deski kreślarskiej. Mały zespół zapewnia nam swobodę, na którą nie moglibyśmy sobie pozwolić, gdyby zespół był liczniejszy - tłumaczy Christian Dailey szef studia BioWare Austin.