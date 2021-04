Na noże 2 i 3 - Netflix kupuje kontynuacje hitu. Wyda na nie fortunę

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, platforma streamingowa Netflix finalizuje szczegóły umowy na realizację Na noże 2 i 3. Rian Johnson powróci jako reżyser i scenarzysta - co więcej oba teksty ma już gotowe. Natomiast Daniel Craig powróci w głównej roli. Informatorzy portalu donoszą, że umowa Netflix opiewa na kwotę... 400-450 mln dolarów. Oznacza to, że jest to jedna z najdroższych umów w historii platform streamingowych.

O tym, że powstanie Na noże 2 wiemy od dawna, bo Na noże było wielkim i niespodziewanym hitem w kinach. Przypomnijmy, że film o budżecie 40 mln dolarów zebrał na świecie 311 mln dolarów. Nikt jednak nie oczekiwał, że Rian Johnson oraz Ram Bergman podejmą decyzję o VOD, ale jednocześnie z uwagi na pandemię koronawirusa nie jest to też tak zaskakujące.

Na noże 2 - kiedy zdjęcia?

Według dostępnych informacji prace na planie filmu ruszą 28 czerwca 2021 roku w Grecji. Casting do produkcji rozpocznie się bardzo szybko więc niedługo powinniśmy poznać obsadę.

Na razie nikt nie komentuje doniesień Deadline, które opiera się na swoich informatorach. Jest to jednak jedno z najlepszych źródeł w popkulturze, ale dodatkowo informacje potwierdzają Variety oraz The Hollywood Reporter. Nie jest to żart na Prima Aprilis, bo publikacje nastąpiły 31 marca 2021 roku w godzinach wieczornych czasu amerykańskiego.