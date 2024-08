Fot. Rian Johnson/X

Rian Johnson ogłosił zakończenie zdjęć do filmu Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery na platformie X, wcześniej znanej jako Twitter. Podziękował ekipie filmowej i obsadzie, a także opublikował tajemnicze zdjęcie ze znakiem "Proszę uważać na groby".

I oto koniec zdjęć do Wake Up Dead Man. Stało się to tak szybko! Najlepsza ekipa filmowa, wspaniała obsada, to było naprawdę wyjątkowe doświadczenie i nie mogę się doczekać, by zmontować to wszystko ze sobą.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ma zadebiutować w 2025 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak na ten moment znana.

Daniel Craig, znany z roli Jamesa Bonda, ponownie zagra Benoita Blanca. Oprócz niego w obsadzie filmu są też Josh Brolin, Cailee Spaeny, Daryl McCormack i Andrew Scott, a także Jeremy Renner, Mila Kunis, Kerry Washington, Glenn Close i Thomas Haden Church.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery to trzecia część franczyzy komediowo-kryminalnej, która miała swój początek w 2019 roku dzięki filmowi Na noże. Produkcja osiągnęła sukces komercyjny i artystyczny, o czym mogą świadczyć wyniki box office i nominacja do Oscara. Dlatego wiele osób czeka na kolejną część sagi.