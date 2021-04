Na rauszu - powstanie amerykański remake filmu. Leonardo DiCaprio producentem i gwiazdą

fot. Zentropa Entertainments/Nordisk Film

Film Na rauszu to świeżo upieczony zdobywca Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Okazuje się, że w przygotowaniu już znajduje się hollywoodzki remake produkcji. Otóż prawa do projektu nabyło Appian Way, Endeavour Content i Makeready. Film wyprodukują Leonardo DiCaprio i Jennifer Davisson przez ich Appian Way oraz Brad Weston z Makeready i Negin Salmasi z Endeavour Content. Trwają poszukiwania scenarzysty filmu. Podobno DiCaprio ma również zagrać jedną z głównych ról w projekcie, tę, w którą w oryginale wcielił się Mads Mikkelsen. Thomas Vintenberg, reżyser oryginału będzie producentem wykonawczym remaku wraz z Sisse Graum Jørgensen i Kasperem Dissingiem.

Na rauszu opowiada historię czterech przyjaciół, nauczycieli w jednej z duńskich szkół. Aby poprawić jakość swojego życia postanawiają przeprowadzić badania nawiązujące do teorii filozoficznej, która mówi o tym, że człowiek rodzi się z niedoborem promili w organizmie. Dlatego postanawiają spożywać kontrolowane ilości alkoholu. Jednak szybko ich eksperyment wymyka się spod kontroli.