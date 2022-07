Nadchodzi ostatnia część porywającej trylogii Krew Ferów

We Need YA

Pod koniec lipca ukaże się trzeci tom trylogii Krew Ferów Adama Fabera, serii powiązanej z innym cyklem tego autora, czyli Kronikami Jaaru.

Po wydarzeniach z Miasta snów i Domu wiedźm przyjdzie pora na Córkę smoka. W tej powieści bohaterowie będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów - nawet jeśli słusznych, to często okupionych poważnymi konsekwencjami.

Córka smoka ukaże się nakładem wydawnictwa We Need YA już 27 lipca.

Okładki serii Krew Ferów

Miasto snów okładka

Córka smoka - opis książki

Przyszedł czas na finał zniewalającej historii o tajemniczym Mieście Snów.

Klątwa Wyrd dobiegła końca. Finfolk nareszcie wyzwoliło się spod klątwy władczyni Aislingen, a w Domu Wiedźm przebudziła się magia. Niestety, wszystko ma swoje konsekwencje. March Sky ujrzała, jak ciało jej matki starzeje się o kilkadziesiąt lat w ciągu minuty. To nie koniec koszmaru, w którym przyszło jej żyć. Ale! Z pomocą przychodzą Callen i Ove, który jeszcze do niedawna towarzyszył dziewczynie pod postacią czarnego kota. Tylko po co Ove kradnie amulet burmistrzowi? – Zastanawia się March. I jakie duchy czyhają na nich w ciemności?

Hypnos zostaje wysłany przez swoją matkę w podróż. Sam nie jest pewien dlaczego, ale w jej trakcie odkryje kolejne tajemnice i dowie się, że jego ojciec wciąż jest przy nim. No, w pewnym sensie. Pustynia, na której się znajdzie, przyniesie sporo niespodzianek…

Wszystko się zmieniło. Czas na ostateczne starcie z tym, co nadciąga z Jaaru. Przygotujcie się na spotkanie z niesamowitymi enbarami, na podróże astralne i dużo czarów! Tutaj każdy coś knuje… Bądźcie czujni!