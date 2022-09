Najbardziej kasowe filmy wszech czasów. Lista uwzględniająca inflację może zaskoczyć

fot. 20th Century Fox/Marvel/materiały prasowe

Kino to medium, które stanowi obok gier wideo najbardziej kasowy dział branży rozrywkowej. Co roku do multipleksów ściągają miliony widzów na całym świecie, aby obejrzeć najnowszy film i przez dwie godziny zapomnieć o całym świecie. Pandemia nieco wyhamowała ten proces, jednak kino na nowo wraca do łask filmomaniaków. Wytwórnie potrafią wydać setki milionów na kolejną dużą produkcję, aby ta zarobiła miliardy w czasie swojej obecności na wielkim ekranie. Jednym z takich widowisk jest Avatar, który 23 września powraca do kin, aby zaprezentować się również młodszym widzom, którzy nie mieli okazji zobaczyć produkcji w multipleksach.

W związku z tym postanowiliśmy zaprezentować Wam listy najbardziej kasowych filmów wszechczasów. Co ciekawe postanowiliśmy stworzyć dwie - jedna nie uwzględniająca inflacji, druga natomiast, która bierze ją pod uwagę. Możecie sprawdzić zestawienia w poniższych galeriach. Obok tytułu znajdziecie kwotę w dolarach, którą dany film zarobił w kinach na całym świecie (a w przypadku drugiej galerii kwotę z uwzględnieniem inflacji).

Najbardziej kasowe filmy wszechczasów - lista bez uwzględnienia inflacji

15. Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II - 1,342 mld dolarów

Najbardziej kasowe filmy wszechczasów z uwzględnieniem inflacji