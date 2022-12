Najbardziej oczekiwane filmy 2023 roku. Nowy Nolan, MCU, Barbie, szalejący Tom Cruise i inne

fot. Lionsgate/Marvel/Universal Pictures

Koniec roku to czas, kiedy wszyscy kinomaniacy spoglądają na kolejne 12 miesięcy patrząc, co ciekawego szykuje się na ekranie, jeśli chodzi o filmy. W 2023 roku cały czas będzie królował gatunek kina superbohaterskiego, jednak swoją premierę będzie miało również sporo bardzo oczekiwanych produkcji. Będą to między innymi kolejne części ulubionych serii lub nowe widowiska od legendarnych reżyserów.

Serwis Rotten Tomatoes, największy portal gromadzący recenzje krytyków, stworzył listę najbardziej oczekiwanych filmów, które trafią do amerykańskich kin między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 roku. Tak powstała lista 35 produkcji. Należy zaznaczyć, że w zestawieniu nie znajdziecie kilku oczekiwanych przez polskich widzów filmów, ponieważ miały one premierę w USA jeszcze w 2022 roku. Dlatego w poniższej galerii nie uświadczycie choćby Babilonu, czyli nowego projektu od Damiena Chazelle'a. Obok tytułu filmu znajdziecie datę jego premiery w Stanach Zjednoczonych; większość dat pokrywa się z premierą w Polsce.

Najbardziej oczekiwane filmy 2023 roku