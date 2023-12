Najbardziej piracone seriale 2023 roku. Bez Rodu smoka walka o podium była zacięta

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak co roku, portal Torrentfreak opublikował zestawienie. Na pierwszy ogień mamy najbardziej piracone seriale 2023 roku. W 2022 roku bez zaskoczenia miano "zwycięzcy" dostał serial Gra o tron: Ród smoka, ale w 2023 roku jego odcinki już nie były emitowane, więc inne tytuły walczyły o podium. Tym najbardziej piraconym, również bez zaskoczenia, zostaje... The Last of Us.

Z zestawienia płynie dość interesujący wniosek: absolutnie każdy tytuł to produkcja tworzona dla jakiejś platformy streamingowej. Wygląda na to, że internauci zamiast wykupywać kilka subskrypcji na raz, wolą udać się na torrenty. A badanie torrenfreak.com oparte jest na popularności tytułów właśnie w sieci bitorrent. Choć jest to zaledwie ułamek tego, co jest piracone w sieci, reprezentuje to trendy, jakieś są wśród internautów. Ciekawy jest też brak jakiegokolwiek tytułu Netflixa, który wynik z tego, że według badań to nadal najpopularniejsza platforma, z której internauci rzadko rezygnują. Tego samego nie można powiedzieć o Disney+, który ma tutaj najwięcej seriali.

Najbardziej piracone seriale 2023 - ranking

10. Ted Lasso