Najlepsze nowe seriale 2023 roku wg krytyków. Które tytuły pokonały The Last of Us?

fot. materiały prasowe

Reklama

Serwis Metacritic zaprezentował listę dwudziestu najlepiej ocenianych seriali (w tym limitowanych), które miały premierę w 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że niektóre z nich mogły zadebiutować w innych krajach wcześniej (np. koreański Bargain), zanim trafiły do USA. Kolejność wyznacza średnia ocen krytyków w skali 0-100 - ich wartości umieściliśmy przy każdym tytule w poniższej galerii. W zestawieniu znalazły się te produkcje, które posiadały co najmniej 7 recenzji. Nie ma w nim filmów telewizyjnych oraz odcinków specjalnych.

W TOP20 jest kilka głośnych tytułów, jak The Last of Us, Poker Face, Justified: Miasto strachu czy Awantura. Natomiast większą część stanowią mniej rozpoznawalne produkcje, które zyskały uznanie w oczach krytyków. Docenili oni też jedną animację oraz programy dokumentalne. Sprawdźcie poniżej, jak prezentuje się ranking najlepszych serialowych nowości 2023 roku.

Najlepsze nowe seriale 2023 - ranking Metacritic

20. Nierozłączne – 79