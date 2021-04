Najdroższy komiks świata ukryty w piwnicy? To nie Action Comics #1; śledztwo zdumiewa

DC/Marvel

W piątek informowaliśmy Was, że w trakcie licytacji przeprowadzonej przez ComicConnect.com sprzedano najdroższy komiks w historii; zeszyt Action Comics #1, w którym zadebiutował Superman, został nabyty za 3,25 mln USD, bijąc dotychczasowy rekord o 50 tys. USD. Brian Cronin z serwisu Comic Book Resources przeprowadził jednak w całej sprawie śledztwo, sugerując, że najdroższy komiks wszech czasów znajduje się zupełnie gdzieś indziej.

Nie jest żadną tajemnicą, że na przestrzeni ostatniej dekady to właśnie Action Comics #1 ustanawia kolejne rekordy sprzedażowe. W 2011 roku poszczególne egzemplarze osiągnęły cenę najpierw 1,5 mln, później zaś 2,16 mln USD, natomiast 3 lata później było to już 3,2 mln USD. Cronin skłania się ku tezie, że w każdym z powyższych przypadków nabywany był jednak albo ten sam, albo maksymalnie 2 różne egzemplarze.

Podstawą tego przypuszczenia są noty przyznawane poszczególnym zeszytom przez zajmującą się wyceną komiksów firmę Certified Guaranty Company (CGC; oceny od 1 do 10, gdzie "10" oznacza komiks w stanie idealnym). Wejście przedsiębiorstwa na rynek w 2000 roku zrewolucjonizowało całą branżę; dość powiedzieć, że wcześniej najdroższą powieścią graficzną było Action Comics #1, za które zapłacono zaledwie 137 tys. USD.

Do ciekawej sytuacji doszło w 2010 roku, gdy rekord bił debiut Batmana, Detective Comics #27 (1,075 mln USD), który kilka miesięcy później został zdetronizowany przez Action Comics #1 (1,1 mln USD). Rzecz w tym, że ostatni z zeszytów otrzymał od CGC notę na poziomie przynajmniej 8,5, natomiast pierwsze pojawienie się Mrocznego Rycerza zaledwie 8,0.

CGC - przyznawane noty

Dziennikarz na tej podstawie zakłada, że wartość najlepiej zachowanych egzemplarzy Detective Comics #27 może przekraczać tę Action Comics #1. W 1990 roku komiksowy debiut Batmana, należący obecnie do tzw. kolekcji Allentown, sprzedano za 80 tys. USD. Osoby, które widziały jednak tę kolekcję, twierdzą, że znajduje się w niej egzemplarz w doskonałym stanie, któremu CGC musiałoby przyznać minimalną notę 9,4.

Dziś Detective Comics #27 z Allentown przetrzymywane jest w piwnicy, podobnie jak było to przez lata z bogatymi zbiorami słynnego kolekcjonera Edgara Churcha. Zanim zaczął on wyprzedawać swoją kolekcję, posiadał zarówno debiut Batmana (nota 8,5), jak i Action Comics #1. Drugi z zeszytów został sprzedany w 1984 roku za zaledwie 80 tys. USD; nie jest jasne, jak wygląda jego obecny stan, jednak spekuluje się, że jego aktualna ocena wahałaby się od 9,2 do 9,4.

Koniec końców Cronin stawia tezę, że najdroższym komiksem jest Detective Comics #27 z kolekcji Allentown, którego wartość jest nieznacznie wyższa od Action Comics #1 z dawnych zbiorów Churcha. W ramach potwierdzenia swoich przypuszczeń dziennikarz zauważa, że w styczniu tego roku egzemplarz Batman #1 (nota 9,4; debiut Jokera i Catwoman) nabyto za 2,2 mln USD. Na tej podstawie wartość debiutu Mrocznego Rycerza w takim samym stanie można oszacować pomiędzy 4 mln a nawet 6 mln USD.