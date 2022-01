Najgorsze filmy wg Rotten Tomatoes. Tak złe, że lepiej nie mieć z nimi do czynienia

materiały prasowe

Miłośnicy kina doskonale wiedzą, że X muza nie zawsze dostarcza perełki i trzeba czasami zmierzyć się z produkcjami niższych lotów, niż największe i nagradzane hity. Powodów filmowego fiaska może być wiele - okropna fabuła, słabo napisane dialogi, kiepski montaż i złe aktorstwo. I właśnie takie produkcje wzięto pod uwagę przy tworzeniu listy najgorszych filmów na Rotten Tomatoes, największej witryny gromadzącej recenzje krytyków.

Jakie warunki musiały spełnić poniższe tytuły? Każdy z nich doczekał się przynajmniej 20 recenzji. W ten sposób twórcy rankingu wyłonili 100 tytułów, które zostały ocenione przez co najmniej 20 osób, a zdecydowana większość z nich nie doczekała się ani jednej przychylnej opinii. Ranking powstał w oparciu o procent pozytywnych recenzji, natomiast w przypadku tej samej liczby punktów, pod uwagę brano liczbę dodanych opinii. W zestawieniu jest sporo filmów sprzed wielu lat, ale także współczesne nam produkcje znalazły tutaj swoje miejsce. W rankingu nie dostrzeżecie "słynnych" Kotów, The Room lub Ptakodemii. Okazały się być zwyczajnie za dobre na to zestawienie.

W lipcu 2020 roku opublikowaliśmy poprzednie zestawienie najgorszych filmów. Po czasie zostało zaktualizowane o nowe tytuły oraz kilka innych roszad na poszczególnych miejscach. Podium nie różni się wcale, ale pozostałe lokaty w czubie prezentują się nieco inaczej. Zobaczcie zatem, które produkcje okazały się najgorsze:

Najgorsze filmy wszechczasów. Miejsca 100-81:

100. Mac i ja (1988) - 4% pozytywnych recenzji

Najgorsze filmy wszechczasów. Miejsca 80-61:

80. A właśnie, że tak! (2007) - 4%

Najgorsze filmy wszechczasów. Miejsca 60-41:

60. Bitwa o Ziemię (2000) - 3%

Najgorsze filmy wszechczasów. Miejsca 40-21:

40. Twisted (2004) - 1%

Najgorsze filmy wszechczasów. Miejsca 20-1:

20. Spisek (1997) - 3%

