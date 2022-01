Najgorsze gry 2021 roku według Metacritic. Jakich produkcji lepiej unikać?

fot. Square Enix, Rockstar Games, Focus Home Interactive

Serwis Metacritic przygotował zestawienie, w którym zebrano najgorsze gry 2021 roku. Na liście znalazły się zarówno głośne tytuły, o których swego czasu sporo pisano w mediach, jak i produkcje niezależne, o których prawdopodobnie wielu graczy nigdy nie słyszało. Jedno jest niemal pewne: raczej nie są to rzeczy, na które warto poświęcać swój cenny czas.

Zanim przejdziemy do samej listy, to warto wyjaśnić kryteria, jakie brano pod uwagę przy jej sporządzaniu. Uwzględniono tu gry, które trafiły na rynek między od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i uzyskały najniższą średnią ocen krytyków. Pominięto jednak te tytuły, które oceniono mniej niż siedem razy. W przypadku produkcji dostępnych na kilku urządzeniach ograniczano się tu do wyboru tylko jednej wersji, tej z najgorszymi opiniami.

Najgorsze gry 2021 roku według Metacritic

10. Necromunda: Hired Gun (PS4) - 49/100 na Metacritic

