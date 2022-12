Najgorsze gry 2022 roku według Metacritic. Których tytułów lepiej unikać?

fot. Running With Scissors, Square Enix, Nacon

Na Metacritic, popularnej platformie agregującej recenzje między innymi filmów, seriali czy gier, pojawiają się już pierwsze podsumowania ostatnich 12 miesięcy. W jednym z nich zdecydowano się wybrać najgorsze gry 2022 roku i lista ta wydaje się być najlepszym dowodem na to, że gracze nie mieli zbyt wielu powodów do poważnych narzekań. W zestawieniu znalazło się bowiem zaledwie dziesięć produkcji, a średnia aż czterech z nich jest na poziomie 50/100 lub wyższym - są to więc raczej tytuły przeciętne, a nie wyjątkowo złe.

Zdecydowana większość pozycji w rankingu to stosunkowo niewielkie gry, za którymi nie stoją wielcy wydawcy. Niechlubnym wyjątkiem jest Babylon's Fall. Dzieło stworzone przez japońskie studio Platinum Games i wydane przez Square Enix miało pewien potencjał, ale ostatecznie na rynek trafiła produkcja nudna, brzydka i na dodatek wypełniona irytującymi mikrotransakcjami, którą w naszej recenzji również oceniliśmy bardzo nisko. Nic więc dziwnego, że jej serwery zostaną zamknięte w niespełna rok po premierze.

Najgorsze gry 2022 roku pod względem średniej ocen na Metacritic

10. Blade Runner: Enhanced Edition (Nintendo Switch) - średnia ocen 52/100