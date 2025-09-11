placeholder
Najlepiej zarabiające franczyzy filmowe w historii. Bezdyskusyjny nr 1 i dwuczęściowy rodzynek

Postanowiliśmy przybliżyć Wam aktualną listę piętnastu najlepiej zarabiających franczyz filmowych w światowym box office. Oto lista sporządzona za pośrednictwem statystyk The Numbers.
Wiktor Stochmal
ranking 
Najlepiej zarabiające franczyzy filmowe w historii box office
15. Avatar - 5.243 mld dolarów fot. 20th Century Fox
W Hollywood niewiele jest franczyz filmowych, które po odniesieniu sukcesu schodzą na drugi plan lub zostają odłożone do szuflady. Finansowe zwycięstwo od razu oznacza chęć danej wytwórni i jej producentów do kontynuowania pasma zwycięstw i zarobienia jeszcze większych pieniędzy. Regularne potknięcia, nawet jeśli drobne, negatywnie wpływają na odbiór całej marki, ale rozpoznawalne franczyzy głęboko zaszczepione w świadomości widza i tak mogą mieć pierwszeństwo ponad oryginalnymi produkcjami. 

Potknięcia nie oznaczają jednak natychmiastowego zniknięcia znanych z powierzchni ziemi. Wiele z nich nadal oferuje nowe projekty publiczności. Inne marki czekają z kolei na powrót do łask publiczności lub odświeżenie, a pozostałe w pocie czoła przygotowują kolejne części oraz spin-offy.

Najlepiej zarabiające franczyzy filmowe w historii [TOP 15]

Dziś postanowiliśmy pokazać Wam piętnastkę franczyz filmowych, które zarobiły łącznie najwięcej w historii kina. Pod uwagę wzięliśmy wyniki z globalnego box office, a statystyki pochodzą ze strony The Numbers. Na liście znajdują się klasyki z poprzedniego wieku, ale i całe uniwersa, które narodziły się nie tak dawno temu. Jedne z nich mają na koncie całe dziesiątki uwielbianych produkcji, ale znajduje się też rodzynek, który do tej pory miał tylko dwie części, a mimo tego znalazł się w prestiżowym rankingu. Miejsce numer jeden jest natomiast bezdyskusyjne, a jego przewaga nad drugą pozycją jest wprost przeogromna. Zgadniecie, kto jest zwycięzcą?

15. Avatar - 5.243 mld dolarów

15. Avatar - 5.243 mld dolarów
fot. 20th Century Fox
Źródło: the-numbers.com

Wiktor Stochmal
