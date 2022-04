Najlepsze filmy Nicolasa Cage'a wg krytyków. od Zostawić Las Vegas do Ghost Ridera [RANKING]

materiały prasowe

Nicolas Cage w latach 90. cieszył się ogromną popularnością, grywał w bardzo znanych filmach i zdobył nawet Oscara za pamiętną rolę w Zostawić Las Vegas. Wydawało się, że kariera stoi przed nim otworem, że dostanie szansę grania u kolejnych wielkich reżyserów. Po sukcesach Wpływ księżyca, Bez twarzy, czy Red Rock West, Nicolas Cage musiał zmierzyć się z ogromną sławą i jeszcze większym majątkiem.

Popularny aktor zaczął wydawać swoje pieniądze na bardzo nietypowe zakupy, co dość szybko doprowadziło go do bankructwa i musiał przez wiele lat spłacać liczne długi. To sprawiło, że priorytetowymi ofertami filmowymi były nie kolejne filmy Martina Scorsese, ale wszelkie projekty z kina popularnego, które nawet jeśli miały słaby scenariusz, zadowalały Cage'a ze względu na sumę zawartą w kontrakcie. Inna sprawa, że aktor zawsze próbował dawać z siebie wszystko, ale często nie dało się wiele wyciągnąć ze swoich postaci w filmach Ghost Rider, Left Behind, Polowanie na czarownice, Kult, czy Uczeń czarnoksiężnika.

Kariera Cage'a przybrała jednak nietypowy charakter, bo od kilku ostatnich lat wybiera niezwykle ciekawe, niszowe projekty, które mają duży potencjał artystyczny (wykorzystując jednocześnie ekscentryczną naturę aktora). Dużo mówiło się o jego udziale w filmie Mandy, ostatnio też debatowano nad jego występem w Świni z 2021 roku i teraz także przy okazji premiery Nieznośnego ciężaru wielkiego talentu. Nicolas Cage uwolnił się od długów, jego sytuacja życiowa ustabilizowała się, więc może pozwolić sobie na selekcję dostarczanych mu scenariuszy, już nie musi brać czegokolwiek. Projektami z ostatnich lat udowodnił, że jest świetnym aktorem i nie musi być kojarzony jedynie z memami i uważany jako synonim słabego aktorstwa. Poniżej przedstawiamy listę filmów od najgorszych do najlepszych z Rotten Tomatoes. Brane są zatem oceny krytyków, z których wyciąga się procent pozytywnych opinii wystawionych danej produkcji. W przypadku tych samych wyników, pod uwagę bierze się ilość recenzji.

Nicolas Cage - najlepsze filmy aktora (miejsca od 90. do 42.)

90. Śmiertelna pułapka (1993) - 0% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes

Nicolas Cage - najlepsze filmy aktora (miejsca od 41. do 1.)

41. Miasto aniołów (1998) - 58%