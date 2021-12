Najlepsze filmy i seriale USA w 2021 roku. Jest Diuna i produkcja Marvel Studios

Netflix/Warner Bros./HBO

Amerykański Instytut Filmowy (AFI) jak co roku przedstawił swoje listy wskazujące najlepsze filmy i seriale z USA. Zestawienie to jest najczęściej dobrym prognostykiem przed kolejnymi etapami sezonu nagród, którego ukoronowaniem są ceremonie przyznania Złotych Globów i Oscarów - szanse wytypowanych przez AFI tytułów na uzyskanie nominacji wydają się wzrastać.

W 2021 roku w rankingu obejmującym filmy znalazły się przede wszystkim dzieła prawdziwych tytanów X Muzy ze Stevenem Spielbergiem i Jane Campion na czele. Warto jednak zwrócić uwagę, że AFI wyróżniło także reżyserski debiut Lin-Manuela Mirandy. Na liście serialowej odnajdziemy z kolei aż 4 produkcje wiodącego prym na tym polu HBO (bądź HBO Max). Powody do zadowolenia powinni mieć również fani seriali spod szyldu Marvel Studios...

AFI przyznało w tym roku również aż 3 wyróżnienia specjalne. Otrzymały je: jeden z oscarowych faworytów, Belfast w reżyserii Kennetha Branagha (jako film brytyjski nie mógł trafić na listę), dokument Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) oraz koreański serial Squid Game.

Najlepsze filmy 2021 roku wg Amerykańskiego Instytutu Filmowego

West Side Story

Najlepsze seriale 2021 roku wg Amerykańskiego Instytutu Filmowego

Mare z Easttown