Najlepsze filmy i seriale Bill Skarsgårda. Pennywise poza podium!

Bill Skarsgård to szwedzki aktor, który urodził się w rodzinie, w której żyłach płynie talent do tej sztuki. Jego ojcem jest utalentowany Stellan Skarsgård, którego w tym roku podziwialiśmy na wielkim ekranie przy okazji Diuny 2. Bill jest trzecim najmłodszym dzieckiem z licznego i równie utalentowanego rodzeństwa.

Karierę rozpoczynał w Szwecji, gdzie stawiał pierwsze kroki jako aktor. Z czasem, dzięki wpływom rodziny, dostał też role w Hollywood. Obecnie jest jednym z częściej rozchwytywanych aktorów, szczególnie jeśli chodzi o granie złoczyńców, do czego ma niewątpliwy talent. Zasłynął przede wszystkim z roli klauna Pennywise'a w nowej wersji serii To. Ma on się również pojawić w prequelowym serialu.

Jednak niewątpliwie najciekawszą nadchodzącą rolą Skarsgarda jest ta w nowej wersji Kruka. Ma on trudne zadanie zredefiniowania marki i nadania nowego życia Ericowi Dravenowi. To nie jest łatwa sztuka. Kruk Ruperta Sandersa jest krytykowany od pierwszych zdjęć i to nie tylko przez fanów oryginału, ale też osoby, które w nim grały i go tworzyły. Premiera filmu już lada moment i każdy będzie mógł sprawdzić, jak wypadł w nowej roli i czy można go stawiać na jednej półce z Brandonem Lee.

Przed premierą Kruka na tapet weźmiemy dotychczasową filmografię Billa Skarsgarda. Oceniana jest nie tyle jego gra aktorska w poszczególnych filmach oraz serialach, ale to jak dobre one były. Kto jest na 1. miejscu i jak myślicie - Kruk znajdzie się w górnej czy dolnej części rankingu po premierze? Pod uwagę brana jest ocena krytyków z serwisu Rotten Tomatoes.

Najlepsze filmy i seriale, w których wystąpił Bill Skarsgard

19. Wierna (11%)