Najlepsze aktorki z horrorów. Neve Campbell w czołówce, ale ostateczną scream queen jest...

fot. materiały prasowe

Scream queen to aktorka kojarzona szczególnie ze swoimi występami w horrorach, gdzie najczęściej odgrywa "atrakcyjną damę w opałach", która ostatecznie, dzięki swojej silnej odwadze oraz inteligencji, staje się jedną z głównych protagonistek. Kobiety odgrywające te role dają z siebie wszystko, aby dostarczyć rozrywkę, oczarować, a czasem nawet przerazić widownię. Każda z nich reprezentuje to, co najlepsze w świecie horroru.

W poniższym zestawieniu wyróżniamy kobiety, które zdecydowanie wpłynęły na rozwój horrorów na przestrzeni ostatnich lat. Od najbardziej uwielbianych aktorek, takich jak Jamie Lee Curtis i Neve Campbell, przez wschodzące gwiazdy nowego pokolenia w postaci Mii Goth oraz Jenny Ortegi, każda kobieta na tej liście wywarła znaczący wpływ na gatunek grozy. Do swoich ról wniosły wdzięk, elegancję, a także terror.

Internauci wytypowali najlepsze aktorki określane wdzięcznym mianem scream queens. Użytkownicy portalu Ranker.com oddali ponad 2,5 tysiąca głosów na 20 wymienionych kobiet. Przypomnijmy, że w ramach zabawy można głosować zarówno "za", jak i "przeciw" danej propozycji. Sprawdźcie, czy zgadzacie się z ich ostatecznym wyborem. A może zapomniano o którejś aktorce? Czekamy na Wasze komentarze!

Najlepsze scream queens [RANKING]

20. Barbara Crampton

