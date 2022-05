Najlepsze sequele według naEKRANIE. Te filmy są lepsze nawet od pierwszej części

materiały prasowe

Obecnie w kinie rządzą franczyzy, a to oznacza powstawanie ogromnej liczby sequeli, prequeli i wszelkiego typu produkcji związanych z pierwszą częścią, która dała początek nowej serii. Historia kinematografii zna ogrom powstających na fali popularności kontynuacji tak złych, że aż bolesnych, bo miało być więcej, mocniej i szybciej, a niestety zwiększony budżet nie szedł w parze z udanym filmem. Postanowiliśmy jednak w redakcyjnym gronie wybrać najlepsze z najlepszych, które naszym zdaniem są najlepszymi kontynuacjami w historii kina.

Poniższa lista to sequele w pojęciu szerokim - bierzemy pod uwagę nie tylko drugie, ale i trzecie, czwarte czy piąte (itd.) części rozmaitych filmów. Spin-offy czy nieoficjalne trylogie nie były brane pod uwagę. Serie takie jak Bond czy Batman podzielone są pod kątem aktorów, którzy wcielają się w głównego bohatera (a zatem filmy z Brosnanem czy Connerym to osobne sektory). W kwestii superbohaterów: każda postać lub grupa kategoryzowana jest osobno. W większości przypadków mamy do czynienia z bezpośrednimi kontynuacjami.

Zapraszamy do dyskusji w komentarzach odnośnie naszych wyborów. Pozycje filmów wybrane są subiektywne i na bazie głosów oddawanych przez członków redakcji. Sprawdźcie sami, które sequele naszym zdaniem są najlepsze:

Najlepsze filmowe sequele - ranking naEKRANIE (miejsca od 40. do 11.)

40. Superman 2

Najlepsze filmowe sequele - ranking naEKRANIE (miejsca od 10. do 1.)

10. Obcy - decydujące starcie - Dalej czuć klimat "Nostromo", chociaż obecność Alienów na ekranie zwiększyła się wraz z budżetem. James Cameron zaproponował rozwałkę, mniej tutaj elementów związanych z horrorem, ale dalej jest to konsekwentnie rozwijana historia, a Ripley nigdy nie była tak bardzo cool, jak w tym właśnie filmie.