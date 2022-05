TOP 25: Najlepsze odcinki seriali MCU. Ranking według redakcji naEKRANIE

materiały prasowe

WandaVision, Falcon i Zimowy żołnierz, Loki, What If... ?, Hawkeye i Moon Knight. Za nami już sześć seriali realizowanych przez Marvel Studios i Disney+ i jest to dobry moment na pierwsze podsumowania związane z tym, jak sprawdza się wejście MCU w odcinkowe produkcje. Serial rządzi się swoimi prawami, wymaga innej struktury, ale też pozwala na oddanie więcej czasu swoim bohaterom i pokazywanie rzeczy, których nie dałoby się zrobić na dużym ekranie. Czy udało się to wykorzystać?

Seriale MCU nie są wolne od wad, ale są to relatywnie dobrze lub bardzo dobrze oceniane produkcje. Zazwyczaj oceniamy je przez pryzmat całości, bo niekiedy można mieć wrażenie, że mamy do czynienia z dłuższym filmem, więc postanowiliśmy podejść do nich nieco inaczej, rozkładając każdy odcinek na czynniki pierwsze i oceniając je w redakcyjnym gronie. Chcieliśmy wybrać najlepszy pojedynczy odcinek ze wszystkich seriali Marvel Studios i Disney+.

W rankingu poniżej znajdziecie krótkie opisy, tak by przypomnieć sobie najważniejsze szczegóły poszczególnych epizodów. Z rankingu płynie kilka ciekawych wniosków, a jednym z nich jest fakt, że najlepiej oceniane przez nas są odcinki czwarte i piąte, niezależnie od tytułu produkcji.

Seriale MCU - ranking odcinków wg naEKRANIE.pl

25. What If...? - 5. odcinek - What If... Zombies?!: pierwszy raz w MCU widzimy odcinek inspirowany serią o Zombie z bohaterami Marvela.

Mamy świadomość, że platforma Disney+ nie zawitała jeszcze do Polski, ale wiemy też, że wielu fanów zdołało znaleźć uczciwszy sposób na oglądanie seriali Marvel Studios. Usługa pojawi się w Polsce już 14 czerwca 2022 roku i mamy nadzieję, że wszyscy, którzy jeszcze nie mogli cieszyć się ofertą serwisu, będą mogli nadrobić wszystkie te produkcje.