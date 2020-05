TOP najlepszych serialowych złoczyńców XXI wieku [GALERIA]

AMC

Te niecałe 20 lat jakie już żyjemy w XXI wieku stały się prawdziwą złotą erą dla seriali, z których ogromna liczba zyskała historie, obsady i budżety do tej pory kojarzone zwykle z dużymi kinowymi projektami. Tak naprawdę w każdym miesiącu dostajemy kilka bardzo dobrych pozycji serialowych. To wiąże się również z wieloma bardzo dobrze napisanymi postaciami czarnych charakterów. Postanowiłem przygotować dla Was mój ranking najlepszych z nich. Pod uwagę brałem między innymi takie czynniki jak kreacja aktorska, złowieszczy plan jaki mieli do zaoferowania, jak mocno wpłynęli na historię danego serialu i jej głównego bohatera oraz to jak poprowadzono ich wątek w danej produkcji. Pod uwagę nie brałem głównych postaci z seriali, które spokojnie mogłyby być złoczyńcami. Zatem w rankingu nie zobaczycie członków Rodziny Soprano, Waltera White'a, Jaxa Tellera czy Dextera Morgana. Jest jeden wyjątek, gdzie jedna z głównych, właściwie tytułowa postać staje się głównym antagonistą produkcji i wrogiem protagonisty (domyślicie się, o którego złoczyńcę chodzi). Na liście znajdzie się również polski akcent, bo nie mogłem sobie odmówić w rankingu tej postaci.

I oczywiście jak zwykle zaznaczam, że to mój w pełni SUBIEKTYWNY ranking i tylko moja ocena. Chętnie w komentarzach poznam Wasze typy. A teraz zapraszam do galerii.