Najlepsze thrillery 2023 roku. Te seriale wywołały gęsią skórkę

Co sprawia, że serial staje się dobrym thrillerem? Z pewnością nie zależy to wyłącznie od jego problematyki - bohaterowie mogą uciekać zarówno od zombie, jak i toksycznych partnerów. Mają jednak pewną wspólną cechę - ich zdolność przyciągania uwagi niemalże hipnotyzuje widza do tego, aby włączył kolejny odcinek. To wszystko dzięki intensywnym emocjom, autentycznym bohaterom, znakomitej ścieżki dźwiękowej oraz cliffhangerom. Te elementy doskonale budują napięcie, którego oczekujemy od wyjątkowego dreszczowca.

Rok 2023 obfitował w thrillery o różnej tematyce. Internauci wybrali 50 najlepszych tytułów. Poniższe zestawienie zostało przygotowane przez serwis Ranker.com. Internauci mogli głosować na ich zdaniem najlepsze filmy animowane 2023 roku. Przypominamy, że w ramach zabawy można głosować zarówno "za", jak i "przeciw" danej produkcji. W głosowaniu ostatecznie oddano ponad 3,3 tys. głosów.

Oprócz popularnych tytułów HBO, Netfliksa oraz Amazona, nie zabrakło także produkcji ze studia Myszki Miki oraz innych wielkich franczyz. W TOP 10 znalazł się tegoroczny hit The Last of Us oraz doceniany Reacher, ale pojawiły się też pewne niespodzianki. Niektórych mogą zaskoczyć wysokie pozycje seriali Apple'a.

Co sądzicie o tym rankingu? Czekamy na Wasze komentarze.

Najlepsze thrillery 2023 roku [RANKING]

50. Z zimnej strefy (Netflix)