Najlepsze polskie filmy i seriale 2023 roku wg. redakcji naEKRANIE.pl. Chłopi, Zielona granica, 1670

fot. Robert Pałka/materiały prasowe

Reklama

2023 rok obfitował w wiele polskich produkcji, zarówno tych skierowanych na wielki ekran, jak i ten mniejszy. Pod uwagę wzięliśmy wszystkie polskie filmy oraz seriale, które miały w 2023 roku swoją polską premierę kinową bądź na platformach VOD - oznacza to, że niektóre z podanych w rankingu filmów mogły mieć wcześniejszą premierę na festiwalach filmowych, ale powszechna dystrybucja ruszyła dopiero w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Tym razem postanowiliśmy nieco ułatwić Wam możliwość skonfrontowania się z naszymi wyborami: w zestawieniu pokazujemy więc, w których serwisach streamingowych możecie obecnie obejrzeć daną produkcję.

W naszym zestawieniu znalazło się 21 polskich produkcji, które nas inspirowały, pobudzały do myślenia, dawały czystą i nieskrępowaną rozrywkę lub pozwalały oderwać się od szarej rzeczywistości. To ranking pełen różnorodności - od niezobowiązującego kolejnego sezonu Sexify, trzeciego sezonu The Office PL lub 1670 aż do kontrowersyjnej Zielonej granicy, nowego Znachora, Infamii czy Chleba i soli. Jesteście w stanie przewidzieć nasz numer jeden na liście?

Najlepsze polskie filmy i seriale 2023 - ranking

21. Sexify : sezon 2 (abonament - Netflix)