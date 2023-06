Najpotężniejsze bronie w całym science fiction. Ten ranking tworzyli naukowcy; miecz świetlny daleko!

Sony/Lucasfilm/Lionsgate/MGM

Miłośnicy science fiction uwielbiają zadawać nie tylko samym sobie te pytania, które w jakikolwiek sposób są w stanie pobudzić wyobraźnię. Kilka tygodni temu ogromną popularnością cieszyło się wśród Was zestawienie pokazujące największe statki ze wszystkich światów gatunku ze Star Wars, Marvelem i Avatarem na czele. Chyba nie zdziwi więc Was to, że na tym polu postanowiliśmy pójść za ciosem i podzielić się z naszymi Czytelnikami jeszcze jedną nietypową listą. Tym razem przyszła pora na ranking szeregujący najpotężniejsze bronie w całym science fiction.

Niezwykle istotne jest to, że za jego powstanie odpowiadają naukowcy - fizycy teoretyczni i inżynierowie, którzy pomogli pracownikom serwisu Daily Infographic obliczyć, jaką energię wyzwala dana broń; ich kalkulacjami posiłkowano się zawsze wtedy, gdy szczegółowych danych nie ujawnili w przeszłości sami twórcy (działo się tak w znakomitej większości przypadków). Odnosząc się do podawanej w dżulach energii uwalnianej przez poszczególne przedmioty i inne konstrukcje można było je ze sobą pod tym kątem porównać.

Autorzy rankingu zaznaczają, że z całą pewnością nie obejmuje on absolutnie wszystkich światów science fiction; ma on w pierwszej kolejności charakter poglądowy, choć bez dwóch zdań i tak jest najdokładniejszym zestawieniem tego typu. Jaką energię wyzwalają więc miecz świetlny i Gwiazda Śmierci? W jaki sposób na ich potęgę odpowiada uniwersum Star Treka? Spójrzcie sami (na liście odnajdziecie też kilka broni z rzeczywistego świata, które mają służyć lepszemu zobrazowaniu energii uwalnianej przez bronie z gatunku science fiction):

Najpotężniejsze bronie w całym science fiction [RANKING]

61. Broń F-Ray (Futurama) - ilość wyzwalanej energii: mniej niż 1 dżul

To będzie też chyba dobry moment na to, aby przypomnieć Wam listę największych statków w światach sci-fi:

