Jaki jest największy wróg Supermana Davida Corensweta? Przybieranie na wadze

Noszenie peleryny jednego z najbardziej ikonicznych superbohaterów w historii komiksów i kina, to nie jest wcale łatwa sprawa. David Corenswet doskonale zdaje sobie z tego sprawę. To właśnie on będzie kolejnym Człowiekiem ze stali, którego występ będziemy mogli obejrzeć już w przyszłym roku. Jednak do tego czasu na aktorze ciążyć będzie stres. Wiele osób wolałoby w tej roli kogoś innego - faworytów fanów było wszakże wielu. Na dodatek przyjęcie filmu również nie jest oczywiste.

Aktor podczas podcastu, który odwiedził, wskazał jeszcze jeden problem, który napotkał na drodze do kręcenia Supermana. Chodzi o przybieranie na wadze, które w szczególności sprawiło mu wiele kłopotów. David Corenswet powiedział:

Nie ważyłem 108 kg, gdy rozpoczynaliśmy zdjęcia. 108 kg to moje maksimum. Nie mieściłem się wtedy w żadne spodnie.

Aktor dodał, że nabranie dodatkowej wagi nie było wcale przyjemne i stanowiło spore wyzwanie. Bylo to jednak wyzwanie, które sam przed sobą postawił:

Chciałem, żeby to była moja wymówka do tego, aby nabrać jak najwięcej wagi tylko zdołam.

Nasz nowy Superman najwięcej ważył podczas czytania scenariusza. Wówczas nosił koszulkę o rozmiarze podwójnego XL.

To był mój szczyt. Potem stopniowo traciłem wagę, gdy rozpoczęliśmy zdjęcia. Jak zaczynaliśmy, to ważyłem 103 albo 104 kg.

