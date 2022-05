Naomi Ackie, Toni Collette i Mark Ruffalo dołączają do obsady nowego filmu reżysera Parasite

Lucasfilm

Bong Joon-ho, Zdobywca Oscara za produkcję Parasite bierze na warsztat nowy film dla studia Warner Bros. Produkcja nie otrzymała jeszcze oficjalnego tytułu. Wiemy jednak, że będzie ekranizacją powieści Edwarda Ashtona - Mickey7.

Wcześniej portal Deadline podawał, że główną rolę wynegocjował Robert Pattinson. Teraz The Hollywood Reporter donosi, że do obsady dołączyli Naomi Ackie (Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie), Toni Collette (Na noże) i Mark Ruffalo (Thor: Ragnarok).

fot. Marvel Studios // Paramount Pictures

Mickey7 - o czym film?

Historia opowiada o ekspedycji wysłanej w celu skolonizowania lodowego świata znanego jako Niflheim. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki panujące na planecie oraz czyhające niebezpieczeństwa załoga posiada na swoim wyposażeniu jednorazowego pracownika.

To Mickey7, który zostaje delegowany do każdego zadania o podwyższonym ryzyku. Bohater umiera, ale zostaje przywrócony w nowej powłoce wraz ze swoimi wspomnieniami. Kiedy wraca do swojej kolonii, okazuje się, że został już zastąpiony przez kolejną wersję zwaną Mickey8. Jeden z nich będzie musiał zginąć.

Chociaż film będzie inspirowany powieścią, źródła podają, że biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia Bonga z adaptacjami, jego wersja może ostatecznie różnić się od powieści. Szczegóły nie są jeszcze znane.

Zobacz także:

Na ten moment nie jest też znana data premiery filmu.