Three Thousand Years of Longing - oto zwiastun. Twórca Mad Maxa znów porwie tłumy?

Three Thousand Years of Longing to film naprawdę długo wyczekiwany przez wszystkich fanów George'a Millera, legendarnego twórcy takich produkcji jak Mad Max: Na drodze gniewu. Australijski reżyser wraca do kina po aż 7-letniej przerwie; sądząc po zwiastunie swojego nowego dzieła, żadnych jeńców znów brać nie zamierza.

Produkcja, która dziś ma swoją światową premierą na Festiwalu w Cannes, opowie historię cieszącej się z dotychczasowego życia genialnej uczonej, Alithei (Tilda Swinton). Kobieta zupełnie niespodziewanie spotka na swojej drodze uwięzionego w magicznej lampie od 3 tysięcy lat Dżina (Idris Elba), który w ramach podziękowania zaproponuje bohaterce spełnienie 3 jej życzeń - ich rozmowa w hotelu w Istambule zrodzi nieoczekiwane konsekwencje. Oto zwiastun:

Three Thousand Years of Longing - zwiastun

Tak prezentuje się plakat filmu:

W obsadzie znaleźli się również Aamito Lagum (królowa Saby), Burcu Golgedar (Zefir) i Matteo Bocelli (książę Mustafa). Film trafi do amerykańskich kin 31 sierpnia.