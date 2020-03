Naprzód trafia do cyfrowej dystrybucji. Od kwietnia także na Disney+

Naprzód rozgrywa się w świecie fantasy na przedmieściach. Bohaterami są dwaj nastoletni bracia będący elfami, którzy wyruszają na przygodę, by odkryć, że w świecie istnieje jeszcze magia. Teraz pojawiły się oficjalne informacje, że film Pixara i Disneya od 20 marca dostępny będzie za pomocą cyfrowej dystrybucji. Z kolei 3 kwietnia produkcja zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych na Disney+. Na razie nie ma informacji o dostępie tego filmu w takich krajach jak Polska.

Wszystko związane jest oczywiście z pandemią koronwirusa i faktem, że premiera filmu zbiegła się z zamknięciem kin w wielu miejscach na świecie. Disney zareagował i postanowił już teraz udostępnić film za pomocą platform streamingowych.

Dan Scanlon jest reżyserem, a znamy go z filmu Monsters University. W obsadzie angielskiego dubbingu są Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, and Octavia Spencer in leading roles, while Ali Wong, Lena Waithe i Mel Rodriguez.