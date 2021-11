Nasze magiczne Encanto wygrywa w box office. Jak radzą sobie Pogromcy duchów?

fot. Disney

Długi weekend w Stanach Zjednoczonych trwał 5 dni, więc wyniki są z tego okresu. Takim sposobem nowa animacja Disneya Nasze magiczne Encanto zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 40,3 mln dolarów. Co ciekawe, według Deadline 52% tej sumy wygenerowali Latynosi i widzowie pochodzenia hiszpańskiego. Wynik z 3 dni to 27 mln dolarów. Globalnie animacja osiągnęła łącznie 70 mln dolarów, co jest zgodne z oczekiwaniami Disneya.

Drugie miejsce zajmuje film Pogromcy duchów. Dziedzictwo z pięciodniowymi wpływami w wysokości 35,3 mln dolarow (24,5 mln dolarów w 3 dni). Dla tej produkcji to drugi weekend. Do tej pory na terenie Ameryki Północnej zebrano 87,8 mln dolarów. Do tego doliczamy 28 mln dolarów ze świata.

Podium zamyka nowość w postaci Domu Gucci w reżyserii Ridleya Scotta. Film zebrał 14,2 mln dolarów w 3 dni (21,8 mln dolarów w 5 dni). Spoza Ameryki Północnej zebrano 12,8 mln dolarów. Z uwagi na budżet 75 mln dolarów trudno na razie patrzeć na wyniki dość optymistycznie.

Rozczarowała natomiast adaptacja popularnej gry. Resident Evil: witajcie w Raccoon City zebrał zaledwie 5,275 mln dolarów w 3 dni (8,8 mln dolarów w 5 dni). Nawet przy budżecie w wysokości 40 mln dolarów trudno uznać taki wynik za sukces.