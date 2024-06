Natalie Portman z sentymentem wspomina pracę nad Gwiezdnymi wojnami. Krytyka fanów nie była łatwa

fot. Lucasfilm

Wszystkie trzy części trylogii prequeli Gwiezdnych wojen były krytykowane przez fanów, a jednym z najczęściej wymienianych elementów był romans między Anakinem Skywalkerem a Padme Amidalą, a także samych odtwórców tych ról, czyli Haydena Christensena oraz Natalie Portman. Aktorka w najnowszej rozmowie z Total Film przyznała, że chociaż reakcje niektórych widzów na Mroczne widmo, Atak klonów i Zemstę Sithów były bolesne, to obecnie wspomina swoje doświadczenia z Gwiezdnymi wojnami z dużym sentymentem.

Natalie Portman o pracach nad Gwiezdnymi wojnami i krytyce trylogii prequeli

Portman przyznała, że obecnie udział w Gwiezdnych wojnach traktuje jako szczęśliwy etap w jej życiu:

Postrzegam to jako niezwykle szczęśliwe wydarzenie w moim życiu. Wiem, jakie to ma znaczenie dla ludzi. I wciąż każdego dnia mówią: „Właśnie obejrzałem to z moimi dziećmi”. Być częścią czegoś, co jest częścią kulturowej mitologii i częścią ludzkiego dzieciństwa, w tak znaczący sposób, to dla mnie wielkie szczęście.

Następnie aktorka dodała, że reakcje fanów przy okazji premiery kolejnych filmów z trylogii prequeli nie były dla niej łatwym doświadczeniem:

I tak, myślę, że biorąc pod uwagę reakcję na te filmy, kiedy się pojawiły, to niektórzy byli wobec nich surowi, co było trudne. I oczywiście z biegiem czasu filmy zyskiwały coraz większe uznanie, co było miłe, to było przyjemne uczucie. Ale tak, czuję się bardzo błogosławiona, że mogłam być tego częścią w tamtym momencie mojego życia.

Odtwórczyni roli Padme odniosła się również do rekordowej sprzedaży biletów z niedawnego ponownego pojawienia się Mrocznego widma w kinach z okazji 25. rocznicy filmu:

Myślę, że gdy doświadczysz takich rzeczy w dzieciństwie, to odgrywają one ważną rolę, zajmując szczególnie miejsce już na zawsze. Możesz mieć tylko szczęście, że samemu staniesz się tego częścią. To nie jest coś, co można zaplanować.

