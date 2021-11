Naukowcy przywrócili kobiecie wzrok przesyłając obraz bezpośrednio do mózgu

Źródło: J Clin Invest. 2021

Mimo iż daleko nam do cyberpunkowej rzeczywistości, w której elektroniczne wszczepy mogą w pełni zastąpić utracone narządy, sektor nowych technologii jest na dobrej drodze, aby upowszechnić gadżety rodem z najnowszego dzieła zespołu CD Projekt RED. Świadczy o tym m.in. przypadek hiszpańskiej nauczycielki Berny Gomez, której częściowo przywrócono zdolność widzenia po kilkunastu latach od utraty wzroku.

Kiedy kobieta miała 42 lata, zdiagnozowano u niej neuropatię toksyczną nerwu wzrokowego. Błyskawicznie postępująca choroba przyczyniła się do uszkodzenia nerwów wzrokowych, przez co kobieta całkowicie oślepła. Zespół naukowców z Uniwersytetu Utah oraz hiszpańskiego Uniwersytetu Miguel Hernandez postanowił przywrócić Gomez utracony zmysł za pośrednictwem nowych technologii – badacze zdecydowali się skonstruować urządzenie, które prześle obraz bezpośrednio do mózgu pacjentki, z pominięciem uszkodzonych nerwów.

Do komunikacji z centralnym układem nerwowym wykorzystano Protezę Morana|Cortivisa, urządzenie składające się z 96 elektrod podpinanych do kory wzrokowej pacjenta. Wykorzystując bezpośrednią stymulację elektryczną zespół był w stanie wygenerować obraz stanowiący uproszczoną reprezentację kształtów przechwyconych przez kamerę umiejscowioną w ramce okularów. Mimo iż implant nie przywrócił pacjentce pełni wzroku, umożliwił rozpoznawanie źródeł światła, poziomych linii a nawet kształtów niektórych liter.

Eksperyment stanowi kolejny ważny krok na drodze do stworzenia wysoce zaawansowanych wszczepów zdolnych do zastąpienia utraconych zmysłów. Jego największą zaletą jest zaś możliwość całkowitego pominięcia nerwów i przesyłania danych bezpośrednio do tego obszaru mózgu, który odpowiada za interpretację konkretnych bodźców. Dzięki temu istnieje nadzieja, że w przyszłości nawet osoby przez lata zmagające się z niepełnosprawnością odzyskają utracone zmysły bądź kończyny. W przypadku Berny Gomez udało się zasymulować zmysł wzroku po przeszło 16 latach od zdiagnozowania choroby, która doprowadziła ją do ślepoty.