"Czarna Mamba" na okładce NBA 2K24. Jak koszykarz prezentuje się w grze?

2K Sports

Chociaż nie ma go już z nami od kilku lat, to Kobe Bryant duchem nadal pozostaje obecny w świecie NBA. Dlatego też 2K, wydawca cyklu sportówek NBA 2K, nie wahał się ani przez moment i to właśnie podobizna tej gwiazdy koszykówki będzie zdobiła okładki tegorocznej edycji cyklu. To już czwarty raz, kiedy Bryant obecny będzie na okładce serii. Wcześniej pojawił się w edycjach z 2010, 2017 i 2021 roku.

W NBA 2K24 będziemy mieć okazję zobaczyć Bryanta jako główną postać zarówno w edycji Kobe Bryant, jak i edycji Black Mamba. Jednak szczegółowe różnice między tymi dwoma wydaniami nie zostały jeszcze ujawnione przez twórców i wydawcę.

Udostępniono również grafiki pokazujące nieżyjącą już gwiazdę w grze. Na pierwszej z nich widzimy zawodnika z czasów, gdy ten w Lakersach grał z numerem 8. Dopiero w sezonie 2006-2007 Bryant zmienił numer na 24, z którym to zakończył koszykarską karierę. Co ciekawe, oba te numery zostały wycofane przez Los Angeles Lakers, czyli klub, w którym gwiazda koszykówki spędziła swoją karierę.

https://twitter.com/NBA2K/status/1676990683796877314

NBA 2K24 na rynku zadebiutuje 8 września. Gra dostępna będzie na współczesnych konsolach oraz PC.