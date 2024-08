fot. materiały prasowe

Niedawno informowaliśmy o dwóch nowych nazwiskach w obsadzie 2. sezonu One Piece. Dziś do serialu Netflixa dołącza kolejne. Sendhil Ramamurthy wcieli się w znanego z anime Nefertari Cobrę. To władca pustynnego królestwa Alabasta, w którym "wzniecana jest rebelia, a sekrety grzebane." Jak Wam się podoba ten wybór aktora?

One Piece: sezon 2 - co wiadomo?

Aktualnie trwa trzeci tydzień na planie. Clements potwierdziła, że mimo deszczowej pogody, produkcja nie powinna ulec opóźnieniu.

Potwierdzono, że w 2. sezonie One Piece do swoich ról powrócą: Jeff Ward, który wcielał się w Buggy'ego, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida oraz Michael Dorman, czyli serialowy Król Piratów - Gol D. Roger.

W obsadzie pojawiły się również nowe twarze. W serialu zobaczymy Calluma Kerra jako Smokera, Julię Rehwald, która wcieli się w Tashigi, Roba Collettiego, który zagra Wapola, a także Ty’a Keogha jako Daltona. Ponadto w nowej serii zagrają: Daniel Lasker (Mr. 9), Camrus Johnson (Mr. 5), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), a także David Dastmalchian (Mr. 3). Z kolei Werner Coetser wcieli się w Dorry’ego, zaś Brendan Murray w Brogy’ego. Clive Russell zagra Crocusa.

One Piece - nowi aktorzy w obsadzie 2. sezonu

