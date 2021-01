Netflix chwali się różnorodnością wśród swoich pracowników w nowym raporcie

Netflix

Netflix przedstawił nowy raport, który przedstawia dane dotyczące liczby pracowników pod kątem płci oraz ze względu na rasę i etniczność. Do raportu zamieszczono także wideo, które pozwala lepiej zrozumieć zawarte w nim dane.

Opublikowany raport przedstawia też obszary, które wciąż wymagają poprawy. Netflix chwali się jednak znaczącym postępem na przestrzeni ostatnich trzech lat. Z danych dowiadujemy się m.in., że prawie połowę pracowników Netflixa na świecie stanowią kobiety (47,1%). Na szczeblach dyrektorskich kobiety stanowią z kolei 47,8%; na szczeblu wiceprezesów procent kobiet wynosi 43,7%, zaś w przypadku kierownictwa wyższego szczebla raport wskazuje 47,6%.

W Stanach Zjednoczonych prawie połowa pracowników (46,4%) pochodzi z mniejszości etnicznych. Wśród nich są przedstawiciele rasy czarnej i latynoskiej, rdzenni Amerykanie, osoby z bliskiego wschodu lub Azji. Liczba czarnoskórych pracowników w USA podwoiła się w ciągu ostatnich trzech lat do 8% i 9% na stanowiskach kierowniczych.

Netflix zapewnia, że to nie koniec starań w budowaniu różnorodnego środowiska pracy. Jest jeszcze wiele obszarów do poprawy i nie jest to poziom, który ich ostatecznie zadowala. Platforma chce kontynuować ten trend w kolejnych latach.