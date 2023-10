Geeked Week 2023 - wideo zapowiada ponad 25 filmów i seriali Netflixa! Wśród nich ATLA, Rebel Moon i Scott Pilgrim

Fot. Netflix

Opublikowano zapowiedź głośnego wirtualnego wydarzenia Geeked Week, podczas którego Netflix co roku reklamuje swoje nadchodzące nowości i pokazuje ekskluzywne materiały zza kulis. Zobaczcie sami, co czeka nas tym razem.

Geeked Week 2023 - zapowiedź i plakat

Wśród nowości Netflixa są między innymi widowisko sci-fi Rebel Moon od Zacka Snydera, animacja Scott Pilgrim Takes Off, serial aktorski Avatar: Legenda Aanga, adaptacja mangi Yu Yu Hakusho, a także takie tytuły jak Ultraman Rising czy 3 Body Problem, której do tej pory w dużej mierze były spowite tajemnicą. A to dopiero początek.

Geeked Week 2023 - kiedy odbędzie się wirtualne wydarzenie?

Geeked Week 2023 będzie trwał od 6 do 12 listopada.

Zaczynamy w poniedziałek, 6 listopada (data znana również jako Dzień Stranger Things), a kończymy w niedzielę 12 listopada. Geeked Week to miejsce, w którym znajdziecie najbardziej gorące aktualizacje na temat 3 Body Problem, Avatar: Legenda Aanga, The Brothers Sun, Damsel, Devil May Cry, Leave The World Behind, Rebel Moon, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft i wielu, wielu innych tytułów. A dzięki zwiastunowi możecie rzucić okiem na to, co was czeka.

