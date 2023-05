Netflix grozi usuwaniem produkcji ze swojej biblioteki w Wielkiej Brytanii. Mocna odpowiedź na propozycje rządu

Netflix

Netflix może usunąć ze swojej biblioteki w Wielkiej Brytanii wiele filmów, seriali i programów telewizyjnych - ta groźba pojawia się w 5-stronicowym piśmie, które platforma skierowała do Komisji Kultury, Mediów i Sportu brytyjskiego parlamentu. Prewencyjne uszczuplanie bazy serwisu ma być ewentualnym sposobem na uniknięcie naruszenia przepisów, które zamierza wprowadzić tamtejszy rząd.

Władze kraju chcą bowiem, aby Office of Communications (Ofcom), organ kontrolujący i nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji, zyskał w Wielkiej Brytanii takie same uprawnienia w stosunku do platform streamingowych, jakie ma w chwili obecnej w odniesieniu do tradycyjnych nadawców. W projekcie ustawy czytamy, że serwisy VOD musiałyby zachowywać "należytą bezstronność" w kontekście aktualnych wydarzeń takich jak "aktualna polityka publiczna" czy "kwestie mogące wzbudzić kontrowersje w świecie polityki". Za udostępnianie sprzecznych z powyższymi treści Netflix mógłby zostać każdorazowo ukarany grzywną wynoszącą nawet 250 tys. funtów (ok. 1,3 mln zł).

Włodarze brytyjskiego oddziału platformy w swoim piśmie nie zostawiają suchej nitki na proponowanych przez brytyjski rząd regulacjach. Projekt ustawy zostaje w nim nazwany "mglistym" czy "potencjalnie uciążliwym". W najmocniejszym punkcie odpowiedzi na propozycję zmiany prawa Netflix stwierdza:

Zakres i różnorodność treści Netfliksa, powszechnie uważane za mocną stronę naszej oferty i zapewniające maksimum wyboru dla brytyjskich odbiorców, mogą również stać się potencjalnym źródłem problemów z punktu widzenia zgodności z przepisami wchodzącymi w zakres kompetencji Ofcomu. Bez nakreślenia większej jasności co do zakresu i stosowania tych przepisów, znacznie łatwiej byłoby zapobiegawczo usunąć treści z naszego katalogu w Wielkiej Brytanii.

Netflix wskazuje również, że przyjęcie ustawy może stworzyć ryzyko zaistnienia "turystyki reklamacyjnej" - osoby spoza Wielkiej Brytanii mogłyby same składać skargi na platformę do Ofcomu. Platforma akcentuje, że istnieje zasadnicza różnica między portalami VOD a nadawcami tradycyjnymi; w przypadku pierwszych z nich odbiorca "aktywnie uczestniczy" w procesie podejmowania decyzji co do samego oglądania.

W podobnym tonie kilka dni temu o projekcie brytyjskiej ustawy wypowiedzieli się przedstawiciele Disney+.

Według ostatnich badań Netflix jest najpopularniejszą platformą VOD w Wielkiej Brytanii, posiadając na tamtejszym rynku ok. 17 mln subskrybentów.

Netflix - najlepsze seriale oryginalne w historii

25. Unbreakable Kimmy Schmidt (2015-2019)