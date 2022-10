Netflix i HBO walczyli o prawa do Władcy Pierścieni. Fani byliby wściekli przez jeden pomysł

Amazon

Jak donosi The Hollywood Reporter HBO walczyło o prawa do Władcy Pierścieni. Ich plan jednak nie spodobałby się fanom Śródziemia i twórczości Tolkiena, ponieważ chcieli zrobić remake trylogii Władca Pierścieni Petera Jacksona. Fundacja reprezentująca spadkobierców Tolkiena, czyli właściciele praw do całej twórczości pisarza, nie byli jednak zainteresowani powrotem do tego, co już zostało zekranizowane. Nawet pomimo tego, że delikatnie mówiąc, nie są fanami twórczości Petera Jacksona, a Christopher Tolkien, syn pisarza, otwarcie krytykował filmy za to, że wypatroszyły książki.

Netflix - Władca Pierścieni w stylu MCU

Źródła portalu donoszą, że Netflix natomiast chciał podejść do uniwersum Władcy Pierścieni w stylu MCU, czyli tego, co robi Marvel Studios z historiami z komiksów. Planowali między innymi seriale o Gandalfie oraz o Aragornie. Informator portalu twierdzi, że osoby decyzyjne po stronie fundacji wręcz spanikowały, gdy usłyszały ich wizję i dlatego też Netflix nie dostał praw pomimo najlepszej finansowo oferty.

Dlaczego więc Amazon Prime Video zdobyło prawa? Okazało się to zaskakująco proste. Wystarczyło zapewnić, że osoby z fundacji Tolkiena będą mogły uczestniczyć w procesie kreatywnym przy tworzeniu serialu, aby mogli chronić dziedzictwo J.R.R. Tolkiena. Dlatego są oni tak bardzo zadowoleni z tego, jak wypadł serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy.

Okazuje się też, że kwoty podawane w mediach nie do końca były zgodne z prawdą. Rzetelne źródła THR tłumaczą, że 250 mln dolarów za zakup praw, czyli kwota, o której czytaliśmy, to nie cena, jaką zapłacił Amazon, a oferta Netflixa, która była większa niż Amazona. Propozycja Amazona była o kilkadziesiąt milionów dolarów mniejsza.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - do końca sezonu zostały dwa odcinki. Prace na planie 2. serii już ruszyły.

