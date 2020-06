Netflix - liczba subskrybentów i wpływy z najważniejszych krajów. Jak wypada Polska?

Netflix

Netflix ogłosił, że na koniec pierwszego kwartału 2020 roku mają w skali globalnej 183 mln subskrybentów. Do tego po raz pierwszy podzielili się informacjami o wpływach generowanych w poszczególnych regionach: Europie, Azji, Bliskim Wschodzi czy obu Amerykach.

Metodologia ich badaniach jest prosta: skupili się na krajach, które mają najwięcej subskrybentów Netflixa lub można było zdobyć bezpośrednio informacji na ich temat. Podkreślają, że Netflix oficjalnie nie podaje liczby subskrybentów, więc musieli opierać się na swoich wiarygodnych źródłach.

Patrząc na analizę regionów widzimy, że Stany Zjednoczonych i Kanada, czyli Ameryka Północna przoduje we wszystkich liczbach: tak subskrybentów, jaki i wpływów, które generują. Europa jest grupowana z Bliskim Wschodem i Afryką - te regiony to drugie miejsce. Wyniki tej analizy pokazują, jak tak naprawdę Netflix zarabia na subskrypcjach. Doskonale to obrazują wyniki za 2019 roku:

USA - liczba subskrybentów to 67 622 000, a wpływy sięgnęły aż 100 mld dolarów.

Europa - liczba subskrybentów to 51 778 000, a wpływy sięgnęły aż 55 mld dolarów.

Ameryka Łacińska - liczba subskrybentów to 31 417 000, a wpływy sięgnęły prawie 28 mld dolarów

Azja-Pacyfik - liczba subskrybentów to 16 233 000, a wpływy sięgnęły prawie 15 mld dolarów.

Różnica we wpływach jest horrendalna, bo dzieli ich 10 mld dolarów. Co ważne - widzimy stopniowo wzrost subskrybentów na terenie Europy, która w tym aspekcie goni Stany Zjednoczone, które obecnie stanowią mniej więcej 1/3 globalnej liczby subskrybentów, choć w 2018 połowa pochodziła z USA. Co ciekawe - wpływy rosną dynamicznie w każdym regionie poza USA.

Ciekawie też prezentuje się tabelka rozpisująca liczbę subskrybentów i wpływy na poszczególne regiony świata. Prawdopodobnie po raz pierwszy mamy tak konkretne dane na temat Polski, która ma już prawie 900 tysięcy subskrybentów.

Pełne dane w tabelkach w galerii.